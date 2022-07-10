Канада планує розширити санкційний тиск на Росії. Вони припадають на нафтовий, газовий, хімічний і виробничий сектори.

Про це повідомили в урядовому пресрелізі.

Міністерка закордонних справ Мелані Жолі оголосила, що на вищезазначені сектори припадає понад 50% доходів федерального бюджету Росії. Кошти отримані за продаж Москва використовує для “ведення своєї незаконної та неспровокованої війни в Україні”.

“Щоб допомогти виснажити військову скарбницю президента Володимира Путіна та ще більше обмежити здатність Росії вести війну, Канада розширить чинні заходи щодо нафтового, газового та хімічного секторів, зокрема промислове виробництво”, — зазначено у повідомленні.

Чинні обмеження заборонять канадським службам робити внесок у виробництво товарів, які виробили у цих секторах. Санкції стосуватимуться наземного та трубопровідного транспорту. Вони охоплюватимуть виробництво металів і транспорту, комп’ютерного, електронного та електричного обладнання, а також машин.

Підприємства Канади матимуть 60 днів для укладення контрактів з цільовими галузями промисловості та послуг. Міністерка наголосила, що російський напад вплинув на мільйони людей по всьому світу, тому країна буде продовжувати націлюватися “на скарбницю російського режиму” та не планує послабляти тиск.