Про це повідомляє CTV News.

МОЗ Канади схвалив вакцину після незалежної та ретельної наукової перевірки на безпеку, ефективність та якість. Зокрема, у дослідженнях взяли участь 43 000 волонтерів. Вакцина визнана ефективною на 66% у запобіганні помірного і важкого протікання COVID-19 через два тижні після вакцинації.

Використання вакцини дозволено для людей віком від 18 років, зокрема й для категорії 65+. Відмінностей між ефективністю та безпекою серед пацієнтів молодшої та старшої групи зафіксовано не було.

Серед побічних реакцій зафіксували біль в місці ін’єкції, головний біль, біль в м’язах, лихоманку та озноб. Більшість побічних реакцій були легкими або помірними та проходили протягом декількох днів.

Вакцину Johnson & Johnson можна зберігати при температурі від 2 до 8 °C протягом трьох місяців. Крім того, її можна зберігати при кімнатній температурі протягом трьох годин після проколу флакона і до 12 годин без проколу.

Нагадаємо, що Україна може отримати цю вакцину в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Довідка. вакцина від Johnson&Johnson — це векторна вакцина на основі аденовірусу, яка відрізняється від конкурентів передусім тим, що одному пацієнтові потрібна одна доза, а не дві. Про те, наскільки вона ефективна та безпечна — в матеріалі.