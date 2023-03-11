10 березня Канада заборонила імпорт усіх російських алюмінієвих і сталевих виробів. Ця заборона спрямована на те, аби позбавити РФ можливості продовжувати фінансувати війну проти України.

Про це повідомляє Reuters.

У заяві про заборону міністерка Фінансів Канади Христя Фріланд наголосила, що Україна “може та повинна” перемогти Росію.

“Ми продовжуємо робити все можливе, щоб скоротити або обмежити доходи, які використовуються для фінансування незаконного та варварського вторгнення Путіна в Україну”, – наголосила вона.

Згідно із заявою, заборона поширюється як на готову, так і на незавершену продукцію та вплине на імпорт таких товарів, як алюмінієві листи, алюмінієві контейнери, а також сталеві труби.

Канада разом із західними союзниками вжила скоординованих дій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Оттава запровадила санкції проти понад 1600 фізичних та юридичних осіб із РФ та підтримала Київ фінансовою, військовою та іншою допомогою на суму понад 3,6 мільярда доларів США.

“Ми гарантуємо, що Путін не зможе платити за свою війну, продаючи алюміній і сталь у Канаді, у координації з діями, вжитими сьогодні Сполученими Штатами”, — сказала Фріланд.

Минулого місяця Сполучені Штати оголосили про введення 200% мита на російський алюміній і супутню продукцію, яке набуло чинності 10 березня. Російський алюміній виробляє компанія “Русал” (RUAL.MM), на частку якої припадає близько 6% світових поставок.

За офіційними даними, у 2021 році Канада імпортувала з Росії алюмінію на 45 мільйонів канадських доларів і сталі на 213 мільйонів канадських доларів.