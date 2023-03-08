Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн подякувала Канаді за допомогу Україні. Вона наголосила, що Канада врятувала Україну в перші кілька днів повномасштабної війни.

Про це повідомило Spiegel.

Президентка Єврокомісії зазначила, що країна зробила вирішальний внесок в обороноздатність України завдяки рокам військової підготовки українців.

“Я не можу переоцінити це: Канада врятувала Україну в перші кілька днів”, – сказала вона у своїй промові в парламенті в Оттаві.

За її словами, Канада усвідомила важливість подій в Україні раніше за багатьох інших, зокрема європейців.

Країна розпочала підготовку українських військових після російської анексії Криму в 2014 році. Це сприяло обороноздатності України на початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

Урсула фон дер Ляєн також подякувала прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за співпрацю в наданні допомоги Україні.

“Все, що ми зробили для України, ми зробили разом”, – зазначила вона.