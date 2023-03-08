Про це повідомило Spiegel.
Президентка Єврокомісії зазначила, що країна зробила вирішальний внесок в обороноздатність України завдяки рокам військової підготовки українців.
“Я не можу переоцінити це: Канада врятувала Україну в перші кілька днів”, – сказала вона у своїй промові в парламенті в Оттаві.
За її словами, Канада усвідомила важливість подій в Україні раніше за багатьох інших, зокрема європейців.
Країна розпочала підготовку українських військових після російської анексії Криму в 2014 році. Це сприяло обороноздатності України на початку російського вторгнення в лютому 2022 року.
Урсула фон дер Ляєн також подякувала прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за співпрацю в наданні допомоги Україні.
“Все, що ми зробили для України, ми зробили разом”, – зазначила вона.
- Канада надасть Україні близько 2,2 млн доларів США на розмінування територій. Ще Україна отримає електричні трансформатори для відновлення енергомережі.
- За інформацією ЗМІ, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн є однією з претенденток на посаду голови Північноатлантичного Альянсу.