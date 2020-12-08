Про це повідомляє Bloomberg.
Американська фармацевтична компанія Moderna Inc. заявила, що уряд Канади замовив ще 20 мільйонів доз. Також перші 249 000 доз від Pfizer Inc. і BioNTech SE повинні прибути в країну вже наступного тижня.
“Перші канадці будуть вакциновані вже наступного тижня, якщо цього тижня ми отримаємо схвалення Міністерства охорони здоров’я. Це просуне нас у графіку вакцинації”, – заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
У листопаді Трюдо піддався критиці після того, як повідомив, що Канада не буде першою в черзі на випуск вакцини через відсутність місцевих виробничих потужностей. Країна повинна була почати кампанію вакцинації на початку 2021 року, і спочатку вакцини вистачило б на 3 мільйони чоловік.
Тепер Канада випереджає графік і посідає перше місце в світовому рейтингу за контрактами на вакцини.
За даними системи відстеження вакцин Bloomberg, кількості доз, яку замовила Канада, досить для вакцинації більш ніж 400% населення країни.
Зараз в Канаді більш ніж 6000 випадків захворювання на день, і це змушує провінції вводити нові заходи ізоляції, в тому числі і у фінансовій столиці – Торонто.