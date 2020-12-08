Канада замовила вакцину проти COVID-19 в кількості, необхідній для вакцинації 153,9 млн осіб, в той час як населення країни становить 37,59 мільйона.

Про це повідомляє Bloomberg.

Американська фармацевтична компанія Moderna Inc. заявила, що уряд Канади замовив ще 20 мільйонів доз. Також перші 249 000 доз від Pfizer Inc. і BioNTech SE повинні прибути в країну вже наступного тижня.

“Перші канадці будуть вакциновані вже наступного тижня, якщо цього тижня ми отримаємо схвалення Міністерства охорони здоров’я. Це просуне нас у графіку вакцинації”, – заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

У листопаді Трюдо піддався критиці після того, як повідомив, що Канада не буде першою в черзі на випуск вакцини через відсутність місцевих виробничих потужностей. Країна повинна була почати кампанію вакцинації на початку 2021 року, і спочатку вакцини вистачило б на 3 мільйони чоловік.

Тепер Канада випереджає графік і посідає перше місце в світовому рейтингу за контрактами на вакцини.

За даними системи відстеження вакцин Bloomberg, кількості доз, яку замовила Канада, досить для вакцинації більш ніж 400% населення країни.

Зараз в Канаді більш ніж 6000 випадків захворювання на день, і це змушує провінції вводити нові заходи ізоляції, в тому числі і у фінансовій столиці – Торонто.