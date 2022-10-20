Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду Канади.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про запровадження нових санкцій проти Ірану.

Це вже третій пакет санкцій. які запроваджує Канада проти іранського режиму за його грубі та систематичні порушення прав людини, а також постійні дії, націлені на дестабілізацію регіонального миру та порядку.

Нові санкції запроваджені проти 6-ти фізичних та 4-х юридичних осіб, які причетні до серйозних порушень прав людини, зокрема щодо іранських жінок та які розповсюджували пропаганду для виправдання репресій і переслідувань іранським режимом. Мовиться про:

Раду вартових конституції – організація, яка перешкоджає процесу виборів в Ірані, дискваліфікує кандидатів, котрі не поділяють ідеологію режиму і яка забезпечує дотримання законів, які систематично порушують основні права іранців

Асамблею експертів – організація, яка причетна до грубих та систематичних порушень прав людини, яка не виконує конституційних положень, таких як 38 стаття – заборона катувань

Раду визначення найкращих інтересів іранського режиму – організація, до якої входять високопосадовці іранського режиму, які консультують верховного лідера по всіх питаннях політики

Заступника голови МВС Ірану Сеєд Маджиж Мірахмаді

Командира оперативної бази КВІР Аль-Кудс у Сістані-Белуджістані Мохаммада Крами

Ексголову радіокомпанії Ісламської Республіки Іран Еззатолла Заргами

Санкції передбачають заборону на співпрацю з особами у санкційному списку, замороження їхніх активів, якими вони володіють на території Канади та заборону на в’їзд до Канади.