Про це повідомляє видання The Guardian.
Такий крок 36-річного Лейте, губернатора штату Ріц-Гранді-ду-Сул, важливий з огляду на те, що нинішній президент Бразилії Жаїр Болсонару засуджує світогляд ЛГБТК+, а також пишається тим, що він – “гордий гомофоб”.
Заяву про те, що він — гей, Едуардо зробив під час інтерв’ю бразильському телеканалу TV Globo.
“Я гей, і я губернатор, який скоріше гей, ніж губернатор-гей… Я пишаюся цим”, – сказав Лейте.
Він додав, що йому нічого приховувати, однак він хотів би, аби його сексуальна орієнтація не була проблемою в Бразилії.
На заяву Лейте відреагували по-різному. Представники ЛГБТК+ назвали крок політика таким, який стане новою сторінкою в історії.
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“Любов переможе ненависть”, – відреагував на слова підтримки сам політик.
Однак інші не підтримали 36-річного губернатора, нагадавши йому, що він підтримував Болсонару на президентських виборах у 2018 році.
- У Білому домі інформували, що весь червень на посольствах США по всьому світу буле вивішено різноколірні прапори ЛГБТК+-спільноти. Це демонструє, що “США є лідером у сфері прав людини ЛГБТК+у всьому світі”.
- Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен дозволив американським посольствам і консульствам вивішувати прапор ЛГБТ протягом червня, який у низці країн є прайд-місяцем.