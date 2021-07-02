Кандидат у президенти Бразилії Едуардо Лейте (Eduardo Leite), який збирається балотуватися на наступних виборах, відкрито визнав, що він "більше гей, ніж губернатор".

Про це повідомляє видання The Guardian.

Такий крок 36-річного Лейте, губернатора штату Ріц-Гранді-ду-Сул, важливий з огляду на те, що нинішній президент Бразилії Жаїр Болсонару засуджує світогляд ЛГБТК+, а також пишається тим, що він – “гордий гомофоб”.

Заяву про те, що він — гей, Едуардо зробив під час інтерв’ю бразильському телеканалу TV Globo.

“Я гей, і я губернатор, який скоріше гей, ніж губернатор-гей… Я пишаюся цим”, – сказав Лейте.

Він додав, що йому нічого приховувати, однак він хотів би, аби його сексуальна орієнтація не була проблемою в Бразилії.

На заяву Лейте відреагували по-різному. Представники ЛГБТК+ назвали крок політика таким, який стане новою сторінкою в історії.

“Любов переможе ненависть”, – відреагував на слова підтримки сам політик.

Однак інші не підтримали 36-річного губернатора, нагадавши йому, що він підтримував Болсонару на президентських виборах у 2018 році.