Соціальна мережа Twitter тимчасово заблокувала акаунт репера і кандидата в президенти США Каньє Веста після того, як він опублікований особисті дані журналіста.

Про це повідомляє видання Billboard.

Днями репер опублікував номер телефону редактора відомого журналу Forbes, в якому вийшла серія інтерв’ю про нього цього літа.

Уест закликав своїх підписників зателефонувати цій людині.

Twitter спершу видалив це повідомлення, а потім забанив Каньє. 12-годинний бан, як зазначили представники компанії, був введений за порушення політики конфіденційності, а допис видалений через публікацію особистої інформації.

Відразу кілька людей виступили на підтримку репера у зв’язку з блокуванням. Так консервативний коментатор Кендіс Оуенс, яка розповіла, що Уест попросив її оприлюднити інформації про блокування. Свій допис вона доповнила тегом #FreeKanye — #ЗвільнітьКаньє.

Kanye wanted me to let everyone know that his Twitter account has been locked out by the Twitter Gods. #FreeKanye — Candace Owens (@RealCandaceO) September 17, 2020

Підтримав Веста і колишня зірка баскетбольного клубу “Лейкерс” Рік Фокс. Він написав: “Мій друг Каньє Уест хоче, щоб ви всі знали, що його вигнали з Twitter на 12 годин”.

My friend @kanyewest wants you all to know that he was kicked off of @Twitter for 12 hours — Rick Fox (@RickFox) September 17, 2020

Як тільки блокування взяли, Каньє повернувся в соціальну мережу. Він опублікував знімок екрана з контактом того ж журналіста, тільки цього разу — без номера. На сьогодні і цей допис був знищений.