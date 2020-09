Про це повідомляє видання Billboard.

Днями репер опублікував номер телефону редактора відомого журналу Forbes, в якому вийшла серія інтерв’ю про нього цього літа.

Уест закликав своїх підписників зателефонувати цій людині.

Twitter спершу видалив це повідомлення, а потім забанив Каньє. 12-годинний бан, як зазначили представники компанії, був введений за порушення політики конфіденційності, а допис видалений через публікацію особистої інформації.

Відразу кілька людей виступили на підтримку репера у зв’язку з блокуванням. Так консервативний коментатор Кендіс Оуенс, яка розповіла, що Уест попросив її оприлюднити інформації про блокування. Свій допис вона доповнила тегом #FreeKanye — #ЗвільнітьКаньє.

Kanye wanted me to let everyone know that his Twitter account has been locked out by the Twitter Gods. #FreeKanye

— Candace Owens (@RealCandaceO) September 17, 2020