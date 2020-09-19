Про це повідомляє видання Billboard.
Днями репер опублікував номер телефону редактора відомого журналу Forbes, в якому вийшла серія інтерв’ю про нього цього літа.
Уест закликав своїх підписників зателефонувати цій людині.
Twitter спершу видалив це повідомлення, а потім забанив Каньє. 12-годинний бан, як зазначили представники компанії, був введений за порушення політики конфіденційності, а допис видалений через публікацію особистої інформації.
Відразу кілька людей виступили на підтримку репера у зв’язку з блокуванням. Так консервативний коментатор Кендіс Оуенс, яка розповіла, що Уест попросив її оприлюднити інформації про блокування. Свій допис вона доповнила тегом #FreeKanye — #ЗвільнітьКаньє.
Kanye wanted me to let everyone know that his Twitter account has been locked out by the Twitter Gods. #FreeKanye
— Candace Owens (@RealCandaceO) September 17, 2020
Підтримав Веста і колишня зірка баскетбольного клубу “Лейкерс” Рік Фокс. Він написав: “Мій друг Каньє Уест хоче, щоб ви всі знали, що його вигнали з Twitter на 12 годин”.
My friend @kanyewest wants you all to know that he was kicked off of @Twitter for 12 hours
— Rick Fox (@RickFox) September 17, 2020
Як тільки блокування взяли, Каньє повернувся в соціальну мережу. Він опублікував знімок екрана з контактом того ж журналіста, тільки цього разу — без номера. На сьогодні і цей допис був знищений.
- Зазначимо, в той день кілька постів Уеста викликали особливий резонанс в Мережі. Наприклад, він зробив відео, на якій мочиться на статуетку “Греммі”. Також виконавець публікував фото президента Росії.
- Перед тим репер влаштував перформанс на річці після недільної служби в церкві. Він “ходив по воді” разом з дітьми, фото показала його дружина Кім Кардашьян.