Відповідне відео Вест оприлюднив в Twitter.

В ролику можна побачити, як репер помочився на статуетку “Греммі”, яку попередньо поклав в унітаз. Це відео супроводжує напис: “Повірте мені… Я НЕ ЗУПИНЮСЬ”. Допис на момент публікації вподобали понад 710 тисяч користувачів.

Trust me … I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020

Примітно, що для цієї витівки Вест обрав саме статуетку “Греммі”, а не будь-яку іншу нагороду. Він здобув цю нагороду 21 раз і на сьогодні посідає 12 сходинку в рейтингу виконавців-лауретів премії з найбільшою кількістю статуеток.

Днями репер також опублікував серією дописів, в якій заявив про наміри припинити випускати нову музику допоки компанії Universal та Sony, з якими він підписав контракт, не звільнять його від зобов’язань. Раніше він публічно заявляв, що хоче відмовитися від свого лейблу та видавничих угод і навіть подав позов проти компаній.

Вест заявив, що музична індустрія — “рабський корабель” та проголосив себе “новим Мойсеєм”.

Також він виступав з закликами до того, що всі виконавці “мають бути вільними”.

I need to see everybody’s contracts at Universal and Sony I’m not gonna watch my people be enslaved I’m putting my life on the line for my people The music industry and the NBA are modern day slave ships I’m the new Moses — ye (@kanyewest) September 15, 2020

ALL THE MUSICIANS WILL BE FREE — ye (@kanyewest) September 16, 2020

Ту саму фразу “Я не зупинюсь” виконавець неодноразово повторював останніми днями.

TRUST ME I WONT STOP UNTIL ALL IS FAIR TRUST ME FROM NAT YE AKA BABY PUTIN — ye (@kanyewest) September 16, 2020

I wonder if Universal gonna call me … I promise I have more ideas … I will not stop I PROMISE YOU ON GOD — ye (@kanyewest) September 16, 2020

Витівка зі статуеткою “Греммі” — не єдина за останні тижні. Так днями Вест запостив в соцмережі фотографію президента Російської Федерації Володимира Путіна. Перед тим репер влаштував перформанс на річці після недільної служби в церкві. Він “ходив по воді” разом з дітьми, фото показала його дружина Кім Кардашьян.