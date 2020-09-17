Відповідне відео Вест оприлюднив в Twitter.

В ролику можна побачити, як репер помочився на статуетку “Греммі”, яку попередньо поклав в унітаз. Це відео супроводжує напис: “Повірте мені… Я НЕ ЗУПИНЮСЬ”. Допис на момент публікації вподобали понад 710 тисяч користувачів.

Примітно, що для цієї витівки Вест обрав саме статуетку “Греммі”, а не будь-яку іншу нагороду. Він здобув цю нагороду 21 раз і на сьогодні посідає 12 сходинку в рейтингу виконавців-лауретів премії з найбільшою кількістю статуеток.

Днями репер також опублікував серією дописів, в якій заявив про наміри припинити випускати нову музику допоки компанії Universal та Sony, з якими він підписав контракт, не звільнять його від зобов’язань. Раніше він публічно заявляв, що хоче відмовитися від свого лейблу та видавничих угод і навіть подав позов проти компаній.

Вест заявив, що музична індустрія — “рабський корабель” та проголосив себе “новим Мойсеєм”.

Також він виступав з закликами до того, що всі виконавці “мають бути вільними”.

Ту саму фразу “Я не зупинюсь” виконавець неодноразово повторював останніми днями.

Витівка зі статуеткою “Греммі” — не єдина за останні тижні. Так днями Вест запостив в соцмережі фотографію президента Російської Федерації Володимира Путіна. Перед тим репер влаштував перформанс на річці після недільної служби в церкві. Він “ходив по воді” разом з дітьми, фото показала його дружина Кім Кардашьян.