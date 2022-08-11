Канцлер Німеччини Олаф Шольц проти того, аби громадянам Росії забороняли в'їзд до країн-членів Європейського Союзу. За його словами, не варто карати всіх росіян, адже це - "війна Путіна".

Про це він заявив 11 серпня у межах щорічної конференції канцлера ФРН, повідомляє Der Tagesspiegel.

За його словами, йому важко підтримувати такі ідеї, оскільки він вважає, що “це війна Путіна”.

Шольц додав, що Євросоюз вже ухвалив персональні санкції щодо низки російських посадовців та членів їх сімей і цей писок буде розширюватись.

Однак “каральні заходи” проти всіх росіян німецький канцлер не вважає виправданими.

На думку Олафа Шольца, якщо заборонити подорожі країнами ЄС всім росіянам – це лише послабить ефективність санкцій, адже вони будуть спрямовані проти всіх, “зокрема й невинних”.