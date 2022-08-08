Про глава держави розповів в інтерв’ю американській газеті The Washington Post.

Найголовніші санкції — це закрити кордони — бо “росіяни забирають чужу землю”. За словами президента, росіяни повинні “жити у своєму світі, поки не змінять свою філософію”.

Російські лідери повідомили, що можуть провести голосування про анексію на тимчасово окупованих частинах сходу та півдня України — у Херсонській та Запорізькій областях — 11 вересня разом із “регіональними виборами”, які вже заплановані.

Своєю чергою, Держсекретар США Ентоні Блінкен і високопосадовці Білого дому попередили, що будь-яка спроба захоплення землі через фіктивні референдуми призведе до “додаткових втрат для РФ”.

Деякі критики стверджують, що заборона для всіх росіян несправедливо вплине на тих, хто залишив свою країну через те, що вони не погоджуються з урядом президента Володимира Путіна та його рішенням напасти на Україну.

Зеленський сказав, що такі розмежування не мають значення.

“Вони скажуть: “Ця війна не має до нас нічого спільного. Все населення не може нести відповідальність, чи не так?” Це може. Населення вибрало цю владу, і вони з нею не борються, не сперечаються, не кричать”, – пояснив президент.

Глава держави зауважив, що росіяни не хочуть цієї ізоляції, проте вказують всьому світу, що він повинен жити за їхніми правилами.

“Тоді йди й живи там. Тільки так можна вплинути на Путіна”, – зазначив він.

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Раніше Зеленський заявив The Post у понеділок, що санкції, які вже накладені на РФ за її неспровоковану війну в Україні, є “слабкими” у порівнянні з закриттям кордонів для російських громадян і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.

Російським авіакомпаніям заборонили літати над більшою частиною Європи та Північної Америки, що ускладнило росіянам подорожувати за кордон. Але повної заборони, як пропонує Зеленський, поки що немає. Російські громадяни все ще можуть вільно подавати документи на отримання візи, наприклад, для відвідування Сполучених Штатів.

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила журналістам у понеділок, що видачу туристичних віз росіянам слід обмежити, і закликала ввести заборону на території всього Європейського Союзу.