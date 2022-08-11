Естонська влада з 18 серпня має намір не впускати в країну громадян Росії з виданими Естонією шенгенськими візами. Однак є низка винятків.

Про це повідомляє естонська телекомпанія ERR з посиланням на слова міністра закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

“Через тиждень застосовуватиметься санкція до шенгенських віз, виданих Естонською Республікою. Санкція означає, що візи залишаться дійсними. Однак на власників віз будуть накладені санкції при в’їзді до Естонії, тобто їм буде заборонено в’їзд до Естонії”, — сказав міністр, додавши, що будуть винятки.

Під санкцію не потраплять особи, які є співробітниками дипломатичних представництв в Естонії та члени їхніх сімей. Особи, що займаються міжнародними вантажними та пасажирськими перевезеннями. Особи, які мають право вільного пересування згідно із законодавством ЄС. Особи, в’їзд яких в Естонію необхідний з гуманітарних міркувань, а також близькі родичі осіб, які мають естонське громадянство або постійний дозвіл на проживання в Естонії.

“Підкреслю ще раз — по-перше, це становище набирає чинності через тиждень. По-друге, це означає, що левова частка шенгенських віз, виданих в Естонії, фактично продовжують діяти, але в’їзд до Естонії тим людям, які не підпадають під виключення — не дозволяється”, — цитують Рейнсалу в ERR.

Як заявив Рейнсалу, це рішення стосується лише віз, виданих Естонією, і не стосується віз, виданих іншими країнами Шенгенської зони. Проте наступного тижня уряд має намір обговорити способи, як можна було б заборонити в’їзд до Естонії всім громадянам Росії, які мають шенгенські візи.