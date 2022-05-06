Олаф Шольц зауважив, що попри невдачі в Україні Кремль продовжує знищувати українські міста, тому сподіватись на швидке закінчення війни не варто.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

За словами Шольца, дуже важливо аби сторони продовжували мирні перемовини.

Він додав, що раніше офіційний Київ просив окремі держави стати гарантом майбутнього мирного договору і наголосив, що це питання, про яке ФРН та Україна “дуже конкретно розмовляють”.

“Використання військ і техніки, що демонструється Росією, не дає надії на те, що це все закінчиться найближчим часом. Тому так важливо, щоб ми всі разом наполягали на тому, щоб зараз озброєння мовчало, щоб Росія вивела свої війська. І щоб між Україною і Росією було досягнуто рішення шляхом перемовин”, – сказав Олаф Шольц.

Петр Фіала також дотримується думки, що до завершення російсько-української війни ще далеко. Він нагадав, що у другому півріччі цього року Чехія буде головувати у Раді ЄС і їм би хотілось провести саміт щодо післявоєнного відновлення України.

“Звичайно, щоб це бажання збулось, необхідно, щоб закінчилась війна та бойові дії. Та, на жаль, поки що це все нереально”, – сказав Фіала.

Він додав, що російські армійці щоденно вчиняють жахливі речі в Україні. Чеський прем’єр наголосив, що навіть ті, хто боявся російської агресії, ніколи навіть не уявляли, на які воєнні злочини здатні росіяни.