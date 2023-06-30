Служба безпеки України задокументувала злочинні дії капітана російського вантажного судна "Sparta IV" Олексія Терещенка, який переправив в Україну військову техніку РФ із Сирії.

Джерело: СБУ.

Згаданий російський капітан цивільного торговельного судна допомагав перекидати бойову техніку російських військ із Сирії на тимчасово окуповані території України.

Для прихованого транспортування “вантажу” ворог використовував цивільні судна, які належать торговому флоту РФ.

Встановлено, що з 25 лютого до 7 березня 2023 року суховантаж під керівництвом Терещенка нелегально переправив до Новоросійська партію бойової техніки з військової бази РФ в сирійському порту Тартус.

Мовиться про: ​два російських ракетно-гарматних комплекси “Панцир-С1”; 11 автомобілів “Урал-4320” з причепами; 200 некерованих реактивних снарядів для систем залпового вогню.

Відтак ворожу техніку було доставлено до тимчасово захопленого Криму для використання окупаційними угрупованнями РФ на південному фронті.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Терещенку про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Оскільки фігурант перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.