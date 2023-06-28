28 червня експрокурора з Миколаєва Геннадія Германа засудили до довічного позбавлення волі за державну зраду.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

Миколаївський суд минулого року вже визнав Геннадія Германа винним у державній зраді та засудив довічно. Але адвокати експрокурора домоглись перегляду справи.

В жовтні 2022 року, пресслужба Верховного суду оголосила, що справу колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури буде розглянуто, оскільки його звинувачують у співпраці з окупантами.

Геннадій Герман допомагав державі-агресору віддаючи інформацію військово та оперативно-службового характеру щодо ситуації в Миколаєві та Миколаївській області.

Прокурори вимагали довічного ув’язнення для злочинця.

Суд врахував докази і аргументи усіх сторін і призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі та конфіскацію майна.

Досудове розслідування проводило Управління СБУ в Миколаївській області.