Джерело: Офіс Генерального прокурора
Миколаївський суд минулого року вже визнав Геннадія Германа винним у державній зраді та засудив довічно. Але адвокати експрокурора домоглись перегляду справи.
В жовтні 2022 року, пресслужба Верховного суду оголосила, що справу колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури буде розглянуто, оскільки його звинувачують у співпраці з окупантами.
Геннадій Герман допомагав державі-агресору віддаючи інформацію військово та оперативно-службового характеру щодо ситуації в Миколаєві та Миколаївській області.
Прокурори вимагали довічного ув’язнення для злочинця.
Суд врахував докази і аргументи усіх сторін і призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі та конфіскацію майна.
Досудове розслідування проводило Управління СБУ в Миколаївській області.
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