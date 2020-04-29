Відео Ляшко опублікував на своїй сторінці у Facebook.
“Карантин, так карантин”, – йдеться у підписі до відео.
Карантин, так карантин. Для всіх! А то мільйони бідують, а слуги жирують.
Gepostet von Олег Ляшко am Mittwoch, 29. April 2020
Вхід у ресторан заклали бетонними блоками і залили монтажною піною. А на вітринах ресторану фарбою написали: “Закон один для всіх”.
“Це дороге гламурне гівно “Велюр” вони відкривають для себе… Фермери не можуть продати огірки за копійки, а ця сволота, яка називає себе “слугами”, жирує. А люди повинні голодувати. Тому що грошей немає. Карантин, так карантин. Для всіх”, – заявив Ляшко.
- Раніше журналісти з’ясували, що ресторан Миколи Тищенка “Велюр”, розташований на вулиці Льва Толстого в Києві, продовжує працювати під час карантину. Журналісти зафіксували на відео, як до ресторану “Велюр” приїжджають гості й перебувають там по кілька годин. Серед гостей — народні депутати та бізнесмени.
- Тищенко у свою чергу запевнив, що в ресторані “Велюр”, про роботу якого стало відомо напередодні, він іноді проводить особисті зустрічі.
- Згодом поліція прийшла з перевіркою в ресторан “слуги” Тищенка.