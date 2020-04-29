Лідер Радикальної партії, колишній народний депутат Олег Ляшко в супроводі групи осіб замурував вхід у ресторан "Велюр", який належить народному депутату від партії "Слуга народу" Миколі Тищенку.

Відео Ляшко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

“Карантин, так карантин”, – йдеться у підписі до відео.

Карантин, так карантин. Для всіх! А то мільйони бідують, а слуги жирують. Gepostet von Олег Ляшко am Mittwoch, 29. April 2020

Вхід у ресторан заклали бетонними блоками і залили монтажною піною. А на вітринах ресторану фарбою написали: “Закон один для всіх”.

“Це дороге гламурне гівно “Велюр” вони відкривають для себе… Фермери не можуть продати огірки за копійки, а ця сволота, яка називає себе “слугами”, жирує. А люди повинні голодувати. Тому що грошей немає. Карантин, так карантин. Для всіх”, – заявив Ляшко.