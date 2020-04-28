Поліцейські прийшли з перевіркою в ресторан "Велюр" нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка, який, за інформацією журналістів, продовжує працювати всупереч карантину.

Про це повідомили в прес-службі поліції Київської області.

Раніше журналісти з’ясували, що ресторан Миколи Тищенка “Велюр”, розташований на вулиці Льва Толстого в Києві, продовжує працювати під час карантину. Журналісти зафіксували на відео, як в ресторан “Велюр” приїжджають гості і проводять там по кілька годин. Серед гостей – народні депутати і бізнесмени.

Як повідомили в главку, інформацію, яку опубліковали журналісти, співробітники Голосіївського управління поліції зареєстрували в журналі Єдиного обліку заяв та у вівторок, 28 квітня, відвідали ресторан з метою перевірки.

Співробітник Голосіївського управління поліції Андрій Вернигора розповів, що по прибуттю адміністратор закладу відкрив вхід в ресторан та пустив поліцейських всередину. Відвідувачів всередині не було.

“У закладі відвідувачів не було. Там знаходилося кілька працівників. Ми роз’яснили адміністратору ресторану законодавчі норми про дотримання карантину та відповідальність за його порушення. Адміністратор написав пояснення та зобов’язання щодо заборони закладам громадського харчування приймати відвідувачів у період карантину”, — зазначив поліцейський.

Варто зазначити, що в разі, якщо ресторан продовжує роботу під час карантину, керівництву загрожує адміністративна відповідальність за порушення карантинних норм (стаття 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення), за що передбачено штраф на суму від 17 до 34 тисяч гривень.

Крім того, загрожує і кримінальна відповідальність за статтею 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь). За це правопорушення загрожує до восьми років позбавлення волі.