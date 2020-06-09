Мер Москви Сергій Собянін зняв карантинні обмеження в столиці РФ через майбутнє голосування по конституції про обнулення президентських термінів.

Про це повідомляє російське видання “Медуза”.

Так, з сьогоднішнього дня, 9 червня, в Москві скасували самоізоляцію, пропускний режим, графік прогулянок. Москвичі, в тому числі старші 65 років, тепер можуть без обмежень виходити на вулицю.

Також відновили свою роботу перукарні, салони краси, фотоательє, ветеринарні клініки, агентства з працевлаштування, громадські організації, кіностудії, студії звукозапису, наукові інститути. Театри, концертні організації та цирки тепер можуть проводити репетиції творчих колективів. Також скасували обмеження на відвідини міських цвинтарів.

За даними видання, Собянін та президент Володимир Путін обговорювали скасування обмежень у столиці в минулі вихідні. Цій розмові передувало засідання Ради безпеки (4 червня).

“На ньому обговорювалося зростання протестних настроїв в країні. За опитуваннями ФСТ, вон сильне, і обмеження через вірус – головна причина невдоволення зараз. Такі настрої сильно впливають на голосування по поправках”, – розповіло джерело “Медузи”.

За даними “Левада-центру”, 28 % росіян готові виходити на протестні акції, це пік протестних настроїв за останні півтора року. А рейтинг довіри Путіну досяг історичного мінімуму і становить 25 %.

Сам Собянін, за словами джерела, був налаштований на більш пізнє зняття обмежень: пропускний режим і прогулянки по графіку повинні були скасувати з 15 червня, тоді ж, за планами мерії, відкрилися б салони краси. Заклади громадського харчування, музеї повинні були відкритися тільки ближче до кінця червня.

“Собянін розраховував, що голосування перенесуть на осінь, і у нього буде запас, щоб самоізоляція тривала до 1 липня. Але оскільки все перегралося, то довелося виходити раніше на два тижні. Він тут нічого не втрачає, для Собяніна це не критично. Він відкриває місто не за вказівкою адміністрації президента, він під указку АП не хотів танцювати. Тут явно прохання з самого верху”, – сказав він.

Інше джерело в адміністрації Путіна також зазначило, що зняття обмежень в Москві – ініціатива особисто Путіна. За його словами, Собяніна змусили поквапитися заради майбутнього голосування по Конституції.

“Собянін і так розумів, що це доведеться робити перед голосуванням, для Кремля це зараз пріоритет. До дня голосування люди вже повинні більш-менш відтанути, відійти від карантину, а не голосувати відразу після зняття обмежень в озлобленому стані”, – сказало ще одне джерело видання.

У зв’язку з цим, останній етап зняття обмежень в столиці – відновлення роботи басейнів, ресторанів і фітнес-клубів, дитячих садів і органів соцзахисту – призначений на 23 червня, прямо напередодні початку голосування.

Варто зазначити, що чинна конституція Росії не дозволяє Путіну залишатися на посаді президента після 2024 року. Проте 10 березня депутат Держдуми Валентина Терешкова запропонувала внести в конституцію поправку про обнулення президентських термінів. Конституційний суд РФ визнав дану поправку законною.

Голосування щодо внесення змін до закону мало відбутися 22 квітня, але його відклали через пандемію коронавірусу. Нова дата голосування призначена на 1 липня. Росіянам запропонують відповісти на одне питання: “Ви схвалюєте зміни до конституції Російської Федерації?”. У бюлетені буде передбачено два варіанти відповіді: за і проти.