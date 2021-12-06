Відповідні вимоги були опубліковані на сайті Кабінету Міністрів України.

Нові правила розповсюджуються на жовті та червоні зони епідемічної небезпеки, хоча є певні нюанси:

  • У жовтій зоні діє 30-денний жовтий сертифікат про вакцинацію, тоді як у червоній зоні можна користуватись лише зеленим сертифікатом про отримання двох щеплень, який діє рік;
  • ПЛР-тест можна використовувати і в червоній, і в жовтій зоні протягом 72 годин, довідка про одужання діє 105 днів.

Особам без жодного щеплення проти коронавірусу, негативного тесту чи довідки про одужання у жовтій зоні заборонено:

  • Відвідування кінотеатрів, закладів культури, спортзалів, басейнів;
  • Участь у масових заходах будь-якого виду;
  • Використання послуг кафе, ресторанів, барів.

Дозволена робота ветеринарних, продуктових магазинів, банків, аптек та заправок. Єдина вимога при відвідуванні цих закладів – використання маски та дотримання півтораметрової дистанції.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Усі заклади, відвідування яких без сертифіката про вакцинацію заборонене, зобов‘язані перевіряти COVID-сертифікати у додатку “Дія” чи паперові сертифікати, видані сімейним лікарем.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Якщо у працівників чи відвідувачів відсутні необхідні документи, власникові закладу загрожує відповідальність за статтею КУ “Порушення правил щодо карантину людей” та штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

  • На брифінгу 17 листопада Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ готує посилення карантинних обмежень у жовтих зонах.

  • Також в Австрії за відмову від вакцинації діє штраф від 600 євро.