Відповідні вимоги були опубліковані на сайті Кабінету Міністрів України.
Нові правила розповсюджуються на жовті та червоні зони епідемічної небезпеки, хоча є певні нюанси:
- У жовтій зоні діє 30-денний жовтий сертифікат про вакцинацію, тоді як у червоній зоні можна користуватись лише зеленим сертифікатом про отримання двох щеплень, який діє рік;
- ПЛР-тест можна використовувати і в червоній, і в жовтій зоні протягом 72 годин, довідка про одужання діє 105 днів.
Особам без жодного щеплення проти коронавірусу, негативного тесту чи довідки про одужання у жовтій зоні заборонено:
- Відвідування кінотеатрів, закладів культури, спортзалів, басейнів;
- Участь у масових заходах будь-якого виду;
- Використання послуг кафе, ресторанів, барів.
Дозволена робота ветеринарних, продуктових магазинів, банків, аптек та заправок. Єдина вимога при відвідуванні цих закладів – використання маски та дотримання півтораметрової дистанції.
Усі заклади, відвідування яких без сертифіката про вакцинацію заборонене, зобов‘язані перевіряти COVID-сертифікати у додатку “Дія” чи паперові сертифікати, видані сімейним лікарем.
Якщо у працівників чи відвідувачів відсутні необхідні документи, власникові закладу загрожує відповідальність за статтею КУ “Порушення правил щодо карантину людей” та штраф від 34 до 170 тисяч гривень.