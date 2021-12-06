З 6 грудня невакцинованим громадянам забороняється відвідування концертів, спортзалів, кінотеатрів, торгових центрів, готелів, кав‘ярень та ресторанів. Право на користування цими закладами дає сертифікат про вакцинацію проти COVID-19, довідка про одужання чи негативний тест.

Відповідні вимоги були опубліковані на сайті Кабінету Міністрів України.

Нові правила розповсюджуються на жовті та червоні зони епідемічної небезпеки, хоча є певні нюанси:

У жовтій зоні діє 30-денний жовтий сертифікат про вакцинацію, тоді як у червоній зоні можна користуватись лише зеленим сертифікатом про отримання двох щеплень, який діє рік;

ПЛР-тест можна використовувати і в червоній, і в жовтій зоні протягом 72 годин, довідка про одужання діє 105 днів.

Особам без жодного щеплення проти коронавірусу, негативного тесту чи довідки про одужання у жовтій зоні заборонено:

Відвідування кінотеатрів, закладів культури, спортзалів, басейнів;

Участь у масових заходах будь-якого виду;

Використання послуг кафе, ресторанів, барів.

Дозволена робота ветеринарних, продуктових магазинів, банків, аптек та заправок. Єдина вимога при відвідуванні цих закладів – використання маски та дотримання півтораметрової дистанції.

Усі заклади, відвідування яких без сертифіката про вакцинацію заборонене, зобов‘язані перевіряти COVID-сертифікати у додатку “Дія” чи паперові сертифікати, видані сімейним лікарем.

Якщо у працівників чи відвідувачів відсутні необхідні документи, власникові закладу загрожує відповідальність за статтею КУ “Порушення правил щодо карантину людей” та штраф від 34 до 170 тисяч гривень.