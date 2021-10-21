Відома реперка Карді Бі та актор, відомий за роллю в серіалі "Пліткарка", з Пенн Беджлі зізналися одне одному в прихильності та навіть обмінялися аватарками у соцмережах.

Про це пише американське видання Just Jared.

Американський актор Пенн Беджлі під час одного зі своїх інтерв’ю розповідав про соцмережі та стиль їх використання на прикладі свого героя із книжкової серії “You”. Актор також додав, що хоч сам не дуже вміє розчинятися у соцмережах і використовувати їх як інструмент, він високо цінує людей, які вміють ними користуватися, щиро спілкуючись із шанувальниками.

Як приклад Беджлі навів реперку Карді Бі. Уривок із цього інтерв’ю дійшов із до згаданої зірки. На це Карді Бі написала у Twitter: “О Боже, він мене знає! Йоу, я таки відома!”.

Пенн Беджлі зробив репост цього допису та написав “I-“, у такий спосіб продемонструвавши подив від такої бурхливої реакції зірки.

Опісля, щоб підкріпити прихильність один до одного, актор і реперка обмінялися аваратками – Карді Бі поставила на профільне фото обличчя зірки “Пліткарки”, а Беджлі – реперки.