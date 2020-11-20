Про це свідчать дані Державної служби статистики.

За перші 9 місяців цього року з діагнозом COVID-19 померли 4300 осіб. При цьому у 4072 осіб вірус був ідентифікований, а у 228 – неідентифікований.

За цей період українці помирали від таких хвороб:

  • ішемічна хвороба серця – 199 095 осіб;
  • інсульт – 55 876 осіб;
  • злоякісні новоутворення – 57 983 особи; 
  • хвороби органів травлення – 17 269 осіб; 
  • грип і пневмонія – 4820 осіб; 
  • хвороби нервової системи – 3188 осіб; 
  • захворювання, обумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), – 2268 осіб; 
  • туберкульоз – 2248 осіб; 
  • хвороби сечостатевої системи – 1957 осіб; 
  • цукровий діабет – 1505 осіб.

Крім того, українці помирали від низки зовнішніх причин:

  • внаслідок ДТП – 2753 особи; 
  • внаслідок випадкового утоплення – 1259 осіб; 
  • від нещасних випадків, викликаних дією диму, вогню та полум’я – 757 осіб; 
  • від випадкового отруєння токсичними речовинами – 1136 осіб; 
  • від випадкового отруєння та дії алкоголю – 1504 особи; 
  • шляхом самогубства – 4708 осіб; 
  • в результаті нападу з метою вбивства чи заподіяння ушкодження – 993 особи.

Нагадаємо, за минулу добу, 19 листопада, коронавірус COVID-19 підтвердили ще у 14 575 осіб. Це новий рекорд від початку епідемії в Україні. Зокрема, минулої доби захворіли 549 дітей та 613 медпрацівників.

  • Від початку року чисельність населення України зменшилася на 140 тисяч осіб. При цьому смертність є нижчою, ніж торік. За перші два квартали року в Україні народилося 139 134 дітей, що на 10 тисяч менше, ніж торік. Міграційний приріст населення становить 7 598 осіб, тоді як у 2019 році цей показник був на рівні 11 643.