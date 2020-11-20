У січні-вересні 2020 року в Україні померли 426 687 осіб. Тільки у вересні налічується 48 372 смерті.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

За перші 9 місяців цього року з діагнозом COVID-19 померли 4300 осіб. При цьому у 4072 осіб вірус був ідентифікований, а у 228 – неідентифікований.

За цей період українці помирали від таких хвороб:

ішемічна хвороба серця – 199 095 осіб;

інсульт – 55 876 осіб;

злоякісні новоутворення – 57 983 особи;

хвороби органів травлення – 17 269 осіб;

грип і пневмонія – 4820 осіб;

хвороби нервової системи – 3188 осіб;

захворювання, обумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), – 2268 осіб;

туберкульоз – 2248 осіб;

хвороби сечостатевої системи – 1957 осіб;

цукровий діабет – 1505 осіб.

Крім того, українці помирали від низки зовнішніх причин:

внаслідок ДТП – 2753 особи;

внаслідок випадкового утоплення – 1259 осіб;

від нещасних випадків, викликаних дією диму, вогню та полум’я – 757 осіб;

від випадкового отруєння токсичними речовинами – 1136 осіб;

від випадкового отруєння та дії алкоголю – 1504 особи;

шляхом самогубства – 4708 осіб;

в результаті нападу з метою вбивства чи заподіяння ушкодження – 993 особи.

Нагадаємо, за минулу добу, 19 листопада, коронавірус COVID-19 підтвердили ще у 14 575 осіб. Це новий рекорд від початку епідемії в Україні. Зокрема, минулої доби захворіли 549 дітей та 613 медпрацівників.