Про це свідчать дані Державної служби статистики.
За перші 9 місяців цього року з діагнозом COVID-19 померли 4300 осіб. При цьому у 4072 осіб вірус був ідентифікований, а у 228 – неідентифікований.
За цей період українці помирали від таких хвороб:
- ішемічна хвороба серця – 199 095 осіб;
- інсульт – 55 876 осіб;
- злоякісні новоутворення – 57 983 особи;
- хвороби органів травлення – 17 269 осіб;
- грип і пневмонія – 4820 осіб;
- хвороби нервової системи – 3188 осіб;
- захворювання, обумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), – 2268 осіб;
- туберкульоз – 2248 осіб;
- хвороби сечостатевої системи – 1957 осіб;
- цукровий діабет – 1505 осіб.
Крім того, українці помирали від низки зовнішніх причин:
- внаслідок ДТП – 2753 особи;
- внаслідок випадкового утоплення – 1259 осіб;
- від нещасних випадків, викликаних дією диму, вогню та полум’я – 757 осіб;
- від випадкового отруєння токсичними речовинами – 1136 осіб;
- від випадкового отруєння та дії алкоголю – 1504 особи;
- шляхом самогубства – 4708 осіб;
- в результаті нападу з метою вбивства чи заподіяння ушкодження – 993 особи.
Нагадаємо, за минулу добу, 19 листопада, коронавірус COVID-19 підтвердили ще у 14 575 осіб. Це новий рекорд від початку епідемії в Україні. Зокрема, минулої доби захворіли 549 дітей та 613 медпрацівників.
- Від початку року чисельність населення України зменшилася на 140 тисяч осіб. При цьому смертність є нижчою, ніж торік. За перші два квартали року в Україні народилося 139 134 дітей, що на 10 тисяч менше, ніж торік. Міграційний приріст населення становить 7 598 осіб, тоді як у 2019 році цей показник був на рівні 11 643.