Про це повідомляє прес-служба глави держави.
“Українська група з 45 фахівців уже працює над розслідуванням причин трагедії. Відбувається огляд деталей літака, також проводиться збір ДНК родичів загиблих з метою ідентифікації тіл та їхньої подальшої репатріації. Нині вже зібрано матеріал у родичів дев’яти з 11 жертв трагедії. Матеріал інших двох буде зібраний найближчим часом, коли вирішаться логістичні питання”, – говорится в сообщении.
Крім того, президент України проводить консультації з міжнародними партнерами. 9 січня Володимир Зеленський мав телефонні розмови з прем’єр-міністрами Великої Британії та Швеції, президентами Ірану й Афганістану. Також заплановане спілкування телефоном з прем’єр-міністром Канади та Високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики. Глава держави підкреслює, що Україна зацікавлена в прозорому та об’єктивному розслідуванні.
На нараді оперативного штабу було наголошено, що розслідування перебуває на надто ранньому етапі, щоб озвучувати конкретні деталі. Розглядається кілька версій причин авіакатастрофи.
- Боїнг 737-800 “Українських Міжнародних Авіаліній” вилетів з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в 6.12 ранку за місцевим часом і впав приблизно через вісім хвилин.
- Місцеві ЗМІ пишуть про те, що авіакатастрофа сталася через технічні труднощі. Але існує й інша версія. За інформацією йорданського видання Al-hadath, літак міг бути випадково збитий іранською ракетою.
- Президент Зеленський перерва відпустку і повертається в Україну.