Про це повідомляє американське видання NBC News.
Крім того, влада Казахстану заявила, що не визнає створені Росією сепаратистські республіки “Л/ДНР”. Їх підтримував президент Росії Володимир Путін, як привід для її агресії в Україні.
Дивовижний розвиток подій традиційного союзника Росії отримав підтримку Сполучених Штатів.
“Ми вітаємо заяву Казахстану про те, що вони не визнають ЛНР і ДНР”, — йдеться в заяві Ради національної безпеки США. “Ми також вітаємо відмову Казахстану направити свої сили для участі у війні Путіна в Україні”.
- Нагадаємо, депутат Державної Думи від Комуністичної партії Російської Федерації Михаїл Матвєєв закликав припинити повномасштабну війну в Україні.
- У Василькові, що під Києвом, запеклі бої між українськими військовими та російськими окупантами відбувалися на центральній вулиці — Декабристів.