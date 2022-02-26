Казахстан, один з найближчих союзників і південний сусід Росії, відмовляє в проханні своїх військ приєднатися до наступу на Україну.

Про це повідомляє американське видання NBC News.

Крім того, влада Казахстану заявила, що не визнає створені Росією сепаратистські республіки “Л/ДНР”. Їх підтримував президент Росії Володимир Путін, як привід для її агресії в Україні.

Дивовижний розвиток подій традиційного союзника Росії отримав підтримку Сполучених Штатів.

“Ми вітаємо заяву Казахстану про те, що вони не визнають ЛНР і ДНР”, — йдеться в заяві Ради національної безпеки США. “Ми також вітаємо відмову Казахстану направити свої сили для участі у війні Путіна в Україні”.