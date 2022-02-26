У Василькові, що під Києвом, запеклі бої між українськими військовими та російськими окупантами відбувалися на центральній вулиці - Декабристів.

Про це сповістила очільниця мерії міста Наталія Баласинович в етері телеканалу Рада.

За її словами, певний час вулиця була повністю зайнята боями. На жаль, з українського боку є поранені та загиблі.

Як відомо, Силами ЗСУ, станом на 3 годину, були збиті ворожі 2 гелікоптери, винищувач та ІЛ-76 з дестантниками. Станом на 5 годину, як повідомляється, сили противника розбиті. Рештки ліквідують добровольці підрозділу тероборони “Азов”.