Про це сповістила очільниця мерії міста Наталія Баласинович в етері телеканалу Рада.
За її словами, певний час вулиця була повністю зайнята боями. На жаль, з українського боку є поранені та загиблі.
Як відомо, Силами ЗСУ, станом на 3 годину, були збиті ворожі 2 гелікоптери, винищувач та ІЛ-76 з дестантниками. Станом на 5 годину, як повідомляється, сили противника розбиті. Рештки ліквідують добровольці підрозділу тероборони “Азов”.
- Усі спроби нападу російськими окупантами на український Миколаїв було успішно відбито.
- Окупанти били по військовій частині в районі метро “Берестейська”, але українські захисники успішно відбили атаку.
- Попри пропозиції покинути столицю України під загрозою наступу російських військ, президент України Володимир Зеленський відмовився лишати Київ.