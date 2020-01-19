Знімок вона опублікувала в своєму Instagram.

У публікації вона дала кілька порад про те, які місця обов’язково треба відвідати на Шрі-Ланці:

1. Океан. І бажано побільше. Моя рекомендація — сідайте в авто або тук-тук і їдьте як найдалі від цивілізації. Я, наприклад, віднайшла свій рай у маленькому селищі Arugambay.

2. Дуже мальовниче містечко в горах Ella з найкращими людьми, водоспадами і чайними плантаціями.

3. Вивчайте культуру і відвідуйте святі місця. Моє місце сили – Buduruwagala Bodisathawa Pilima. Не їдьте в усім відомі і найпопулярніші міста типу Weligama Або Merissa beach.

“Якщо хочете побачити справжню Шрі-Ланку – їдьте далі, де немає туристів, знайомтесь з місцевими, вони все розкажуть і покажуть вам. А також місцеві дуже смачно готують”, – підсумувала співачка