Герцогиня Кембріджська Кейт Міддлтон акомпонувала шотландському співакові та автору пісень Тому Вокеру на піаніно. Майбутня королева грала на інстументі в супроводі оркестру та бек-вокалісток

Композицію випустили на часть Різдва, у межах програми Together At Christmas, пише Іndependent.

Пропозицію виступити на богослужінні Вокер отримав особисто від герцогині. Вона підійшла до нього із проханням після зустрічі на благодійному заході.

“Я навіть не знав, що вона грає на піаніно. Це було дуже секретно – навіть студія не знала, що відбувається. Ми сиділи по різні боки кімнати та репетирували. Ми репетирували пісня 9 разів, і вона остаточно впоралася з нею. Я був вражений, бо одна справа – грати разом зі мною в студії, тільки ми вдвох, а інша – перейти до гри з живим струнним квартетом та двома бек-вокалістками”, – сказав Вокер.

Музикант зазначив, що робити “живі” дублі перед камерою набагато складніше, ніж просто грати у студії.

За словами Уокера, Кейт зізналася йому, що їй подобаються тексти його пісень про друзів і членів сім’ї, що покинули цей світ, проте, не стала обговорювати смерть герцога Единбурзького Філіпа (дідусь її чоловіка принца Вільяма).

Герцогиня опанувала гру на піаніно ще в дитинстві. Відомо, що Міддлтон вчилася в музичній школі. Вона три роки брала уроки гри на фортепіано, але ніколи не виступала на публіці. Тому для шанувальників королівської сім’ї поява герцогині за роялем стала приємною несподіванкою.