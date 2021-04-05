У 2020 році очільник Нацполіції Ігор Клименко та його заступники, маючи сотні тисяч гривень на рахунках, отримували значні суми грошової допомоги, переважно з позначкою "для вирішення соціально-побутових питань".

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Як зазначено на сайті НПУ, Ігор Клименко має 8 заступників. І деякі з них впродовж 2020 року, згідно з їхніми деклараціями, отримували чималі суми допомоги, зокрема, “для вирішення соціально-побутових питань”.

Очільник Напцолу Клименко отримав 121,9 тисячі гривень такої допомоги, ще 1390 “державної та соціальної матеріальної допомоги” і 64,2 тисячі гривень “іншої матеріальної допомоги”. При цьому Клименко задекларував грошові активи в розмірі понад 1,6 млн гривень, 14 тисяч доларів, квартиру в Києві на 67 кв.м, дім під Києвом на 134 кв.м., 5 земельних ділянок в Проціві площею від 240 до 1500 кв.м.

Перший заступник Клименка — Євген Коваль — теж отримав чимало матеріальної допомоги впродовж року. “Для вирішення соціально-побутових питань” йому виділили понад 111 тисяч гривень, ще 32 тисячі — за статтею “матеріальна допомога”. На рахунках і готівкою Коваль так само зберігає чимало грошей. Це 28,5 тисяч доларів, 7 тисяч євро і близько 0,5 млн гривень. Родина першого заступника очільника НПУ також володіє двома квартирами в Києві (40,8 та 95,9 кв.м.), двома земельними ділянками під Києвом — на 1000 та 1200 кв.м.

Понад 120 тисяч гривень грошової допомоги отримав і Василь Тетеря, з них майже 96 тисяч “для вирішення соціально-побутових питань”. Родина заступника голови Нацполу має у власності квартиру в Києві на 80 кв.м., три земельних ділянки на понад 1000 кв.м. кожна, а також недобудований дім на Київщині на 140 кв.м. На рахунках і готівкою Тетеря має понад 750 тисяч гривень.

Інший заступник Клименка, Олексій Руденко, теж отримав від Нацполу чимало матеріальної допомоги — понад 130 тисяч. Щоправда, без позначки “для вирішення соціально-побутових питань”. Так само як і зі згаданими заступниками очільника НПУ, на його рахунках чималі кошти — орієнтовно 2,5 млн гривень. До того ж у власності його родини квартири в Києві на 81,5 кв.м та 57 кв.м., два дачних будинки, житловий будинок, три земельні ділянки на 1200 та понад 4000 кв.м.

Сумарно Клименко, Коваль, Тетеря і Руденко отримали від Нацполу близько 460 тисяч гривень матеріальної допомоги за рік. Примітно, що інші заступники Клименка або не отримували матеріальну допомогу взагалі (Максим Цуцкірідзе, Олександр Фацевич, Олег Козловський, Андрій Кріщенко) або суми були незначними (Вадим Троян — 1390 гривень).

Зауважимо, що відповідно до наказу №260 від 06.04.2016 “Про затвердження Порядку та умов виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та здобувачам вищої освіти закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських” за підписом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, виплата матеріальної допомоги “для оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань” голові Нацполу та якого заступникам здійснюється в розмірі, який визначає міністр.