Відповідне фото опублікував бізнесмен та близький друг Кернеса Павло Фукс на своєму Telegram-каналі.

На фото Кернес лежить на лікарняному ліжку. За словами Фукса, це — вітання з німецької лікарні “Шаріте”.

“Геннадій Адольфович передає вітання з “Шаріте”, – написав Фукс.

Фото з лікарні супроводжу цитата Кернеса, який вітається з харків’янами та тими, “хто його загубив”.

Ймовірно, таким чином Кернес вирішив відповісти на інцидент, що мав місце 9 листопада.

Тоді на сайті ГУНП Харківської області з’явився пресреліз про те, що відомості про нібито зникнення 61-річного міського голови внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань після звернення керівника однієї з громадських організацій.

Новину про це встигли опублікувати чимало видань, зокрема НП, “Громадське“, Українська правда, Проте вже за кілька годин пресреліз зник з сайту поліції без додаткових роз’яснень.