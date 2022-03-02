Міністр оборони України Олексій Резніков зауважив, що Українська держава вже 147 годин бореться з російським вторгненням. За цей час характер подій дуже змінився.

Про це йдеться у дописі Олексія Резнікова у Facebook.

Міністр зазначив, що російські загарбники намагаються хоча б якимось чином втримати боєздатність своїх підрозділів, проте це вдається їм щоразу гірше.

Такі висновки можна зробити з того, що окупанти почали частіше здаватись у полон групами, разом з офіцерами. Окрім цього, є такі, хто відмовився продовжувати наступ.

Також за даними глави МОУ, у самій Росії родичі військових почали виходити на протести, а це означає, що тотальна пропаганда дає тріщину.

“Ворог злякався прямого контакту з українськими захисниками і захисницями. Тому перейшов до злочинної тактики дистанційних обстрілів мирних міст”, – наголосив міністр оборони України.

Усі удари з повітря та обстріли ракетами по цивільній інфраструктурі з території Росії та Білорусі Резніков називає боягузливою поведінкою людей без честі. Міністр наголосив, що справжні військові так не можуть робити, тому дії армії РФ та РБ – це дії терористів. І це тавро залишиться на них надовго.

Міністр зауважив, що вночі під обстрілами окупанта опинилось мирне місто Житомир. Як вважає Олексій Резніков, таким чином агресор вирішив помститись за успішне виконання 95-тою бригадою завдань у зоні ООС на Донбасі.

Резніков додав, що наразі від російських терористів потерпає чимало українських міст і сіл, та найбільше дістається Харкову, Маріуполю й Херсону.

“Це зайвий доказ того, що ніякого «русского мира» не існує. Є нацистська ідеологія в голові у дещиці маніяків, які поки що мають владу в Росії”, – додав чиновник.

Резніков додав, що вчора провів перемовини з міністром оборони США Ллойдом Остіном, який висловив захоплення професійністю ЗМІ та стійкістю українського народу.

Також, за інформацією міністра, збільшується обсяг допомоги, яку отримує Україна від міжнародних партнерів. У країну вже прибули і стоять на бойовому чергуванні нові “байрактари”. Очікується поставка додаткових “стінгерів” та “джавелінів”.