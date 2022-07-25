Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

У сховищах люди зможуть перечекати артобстріл або повітряних тривог. Подібні конструкції гарно зарекомендували себе в Ізраїлі, тому їхнє використання не новинка у світовій практиці. Споруди є ефективними для захисту від снарядів та розльоту осколків.

Насамперед залізобетонні бомбосховища встановлять на найзавантаженіших маршрутах тролейбусів, автобусів і трамваїв. Вже визначено перші 25 місць.

“Упевнений, що за допомогою таких сховищ нам вдасться зберегти не одне життя городян”, – зазначив Терехов.

Минулого тижня російські окупаційні війська двічі обстрілювали зупинки громадського транспорту. Тому харків’ян закликали відмовитися від громадського транспорту щоранку й користуватися метро.