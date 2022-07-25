У Харкові найближчими тижнями біля зупинок громадського транспорту зведуть додаткові залізобетонні бомбосховища. Рішення ухвалили через останні обстріли зупинок, внаслідок яких були жертви та постраждалі серед мирного населення.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

У сховищах люди зможуть перечекати артобстріл або повітряних тривог. Подібні конструкції гарно зарекомендували себе в Ізраїлі, тому їхнє використання не новинка у світовій практиці. Споруди є ефективними для захисту від снарядів та розльоту осколків.

Насамперед залізобетонні бомбосховища встановлять на найзавантаженіших маршрутах тролейбусів, автобусів і трамваїв. Вже визначено перші 25 місць.

“Упевнений, що за допомогою таких сховищ нам вдасться зберегти не одне життя городян”, – зазначив Терехов.

Минулого тижня російські окупаційні війська двічі обстрілювали зупинки громадського транспорту. Тому харків’ян закликали відмовитися від громадського транспорту щоранку й користуватися метро.