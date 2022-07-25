Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.
У сховищах люди зможуть перечекати артобстріл або повітряних тривог. Подібні конструкції гарно зарекомендували себе в Ізраїлі, тому їхнє використання не новинка у світовій практиці. Споруди є ефективними для захисту від снарядів та розльоту осколків.
Насамперед залізобетонні бомбосховища встановлять на найзавантаженіших маршрутах тролейбусів, автобусів і трамваїв. Вже визначено перші 25 місць.
“Упевнений, що за допомогою таких сховищ нам вдасться зберегти не одне життя городян”, – зазначив Терехов.
Минулого тижня російські окупаційні війська двічі обстрілювали зупинки громадського транспорту. Тому харків’ян закликали відмовитися від громадського транспорту щоранку й користуватися метро.
- Нагадаємо, 23 липня російські загарбники укотре обстріляли місто Харків. За попередніми даними, внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина.
- Зокрема 20 липня окупанти завдали удару по Салтівському району Харкова. Тоді загинуло 3 осіб, серед яких – дитина. Ще 23 отримали поранення.
- Начальник Управління у справах молоді та спорту Харківської ОВА Костянтин Ананченко заявив, що попри обстріли російськими військовими, на Харківщині поступово відновлюється фінансування підготовки та участі спортсменів у змаганнях.