Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, на Куп’янському напрямку ворог здійснював обстріли з танків та всього спектру артилерії в районі Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Берестового: “За попередньою інформацією, без жертв та постраждалих”, — додав голова ОВА.

Також в ніч на 13 грудня росіяни завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп’янськ. Зазначається, що ракета влучила у двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого сталася пожежа на площі 400 метрів квадратних. Будівля повністю зруйнована: “Обійшлося без потерпілих”, — запевнив Синєгубов.

В області продовжується процес розмінування. Піротехнічні підрозділи протягом доби знешкодили 193 вибухонебезпечних предмети.

Згодом Синєгубов уточнив, що сьогодні після 4 години ранку внаслідок обстрілу автомобіля, який їхав на виклик у Куп‘янську, отримав поранення фельдшер — чоловік 54 років: “Допомогу надали на місці. У автомобілі вибуховою хвилею вибило скло”, — йдеться в повідомленні.