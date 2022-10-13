Під час робот з розмінування Харківської області на міні підірвалися двоє працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Обидві особи загинули.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, протягом останньої доби знешкоджено 523 вибухонебезпечні предмети. Втім, на жаль, в області мінна небезпека залишається дуже високою.

Під час виконання дорожніх робіт в Ізюмському районі загинули, підірвавшись на міні, двоє працівників. Одному було 28 років, іншому — 21 рік.

Також в Ізюмському районі отримали поранення, наступивши на міну, 62-річний та 55-річний чоловіки: “Вкотре закликаю усіх бути максимально обережними, не заходити на узбіччя доріг та в лісосмуги, не пересуватися в тих місцях, щодо яких немає повідомлення про завершення розмінування”, — наголосив голова ОВА.