Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
За його словами, протягом останньої доби знешкоджено 523 вибухонебезпечні предмети. Втім, на жаль, в області мінна небезпека залишається дуже високою.
Під час виконання дорожніх робіт в Ізюмському районі загинули, підірвавшись на міні, двоє працівників. Одному було 28 років, іншому — 21 рік.
Також в Ізюмському районі отримали поранення, наступивши на міну, 62-річний та 55-річний чоловіки: “Вкотре закликаю усіх бути максимально обережними, не заходити на узбіччя доріг та в лісосмуги, не пересуватися в тих місцях, щодо яких немає повідомлення про завершення розмінування”, — наголосив голова ОВА.
- Правоохоронці викрили зловмисників, які поширювали повідомлення про нібито “замінування” напередодні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.
- За даними рятувальників, щоб розмінувати територію України, після завершення російсько-української війни, знадобиться від 5-ти до 10-ти років. Такі розрахунки здійснені виходячи з міжнародного досвіду.