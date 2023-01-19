Протягом минулої доби військові РФ атакували території прикордоння Харківської області, де влучили у цивільну інфраструктуру. Зокрема, постраждав Вовчанський геріатричний пансіонат та дитячий садок.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів Харківщини.

18 січня під ворожим артилерійським та мінометним вогнем були Куп’янськ, Дворічна, Вовчанськ, Красне, Кам’янка, Чугунівка, Табаївка та інші міста, а також села області.

Зазначається, що в Куп’янську внаслідок обстрілів пошкоджено житловий будинок та приватне підприємство. У селі Дворічна Куп’янського району ворог пошкодив приватний будинок. За даними Синєгубова, там горіли господарчі споруди.

У Вовчанську Чугуївського району росіяни обстріляли два двоповерхових багатоквартирних будинки. Внаслідок чого вибиті вікна та зруйновано дах: “Є влучання в амбулаторію”, — додав голова ОВА.

У селі Вільча через обстріли росіяни пошкодили 5 приватних будинків.