Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
За його словами, окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів Харківщини.
18 січня під ворожим артилерійським та мінометним вогнем були Куп’янськ, Дворічна, Вовчанськ, Красне, Кам’янка, Чугунівка, Табаївка та інші міста, а також села області.
Зазначається, що в Куп’янську внаслідок обстрілів пошкоджено житловий будинок та приватне підприємство. У селі Дворічна Куп’янського району ворог пошкодив приватний будинок. За даними Синєгубова, там горіли господарчі споруди.
У Вовчанську Чугуївського району росіяни обстріляли два двоповерхових багатоквартирних будинки. Внаслідок чого вибиті вікна та зруйновано дах: “Є влучання в амбулаторію”, — додав голова ОВА.
У селі Вільча через обстріли росіяни пошкодили 5 приватних будинків.
“Був “приліт” у “Вовчанський геріатричний пансіонат”, пошкоджені вікна корпусу. Також зафіксовано влучання ворожих снарядів у дитячий садок. На щастя, обійшлося без постраждалих”, — сказав Синєгубов.
- У ніч на 19 січня військові РФ завдали удару по Нікопольському району на Дніпропетровщині, пошкодивши житлові будинки. За даними місцевої влади, люди не постраждали.
- Вчора, 18 січня, внаслідок обстрілів російських військових на території Донецької області постраждали четверо цивільних.