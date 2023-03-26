Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

За його словами, під вогнем окупантів перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілеча та інші міста і села. Внаслідок танкового обстрілу с. Тимофіївка Богодухівського району знищено житловий будинок та господарчі споруди, ще 2 будинки пошкоджено.

Зазначено, що через обстріли Вовчанська з РСЗВ також пошкоджено житлові будинки.

Також Синєгубов додав, що вчора в с. Шестакове Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік 70 років. Від отриманих травм він загинув. Крім того, очільник Харківської ОДА зауважив, що за минулу добу піротехніки ДСНС обстежили близько 4,5 га території та знешкодили 149 вибухонебезпечних предметів.