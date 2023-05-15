Протягом минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювали населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області, внаслідок чого загинуло дві людини.

Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

За його словами, під ворожим вогнем були Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка та інші населені пункти.

Унаслідок артилерійського обстрілу с. Стариця Чугуївського району загинуло 2 цивільних людей. Також в с. Подоли Куп’янського району обстрілами пошкоджено два приватних домоволодіння, сталася пожежа.

Крім того, Синєгубов додав, що в с. Фиголівка Куп’янського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Нагадаємо, що в ніч на 14 травня ворог завдав ракетних ударів, попередньо ЗРК С-300, по Харкову та смт Золочів Богодухівського району, внаслідок чого у Новобаварському районі Харкова пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, будівлю гуртожитку та багатоквартирний житловий будинок.

Крім того, в с. Хатнє Куп’янського району обстрілами пошкоджено щонайменше 4 приватні житлові будинки, сталася пожежа. Зазнала поранення та була ушпиталена 43-річна жінка.