Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.
За його словами, під ворожим вогнем були Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка та інші населені пункти.
Унаслідок артилерійського обстрілу с. Стариця Чугуївського району загинуло 2 цивільних людей. Також в с. Подоли Куп’янського району обстрілами пошкоджено два приватних домоволодіння, сталася пожежа.
Крім того, Синєгубов додав, що в с. Фиголівка Куп’янського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.
Нагадаємо, що в ніч на 14 травня ворог завдав ракетних ударів, попередньо ЗРК С-300, по Харкову та смт Золочів Богодухівського району, внаслідок чого у Новобаварському районі Харкова пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, будівлю гуртожитку та багатоквартирний житловий будинок.
Крім того, в с. Хатнє Куп’янського району обстрілами пошкоджено щонайменше 4 приватні житлові будинки, сталася пожежа. Зазнала поранення та була ушпиталена 43-річна жінка.
- У низці населених пунктів Херсонської області, відзначаються факти насильницького затримання чоловіків, які раніше відмовились від українського громадянства на користь російського. Після затримання, в ході першої установчої бесіди, окупанти вимагають від таких громадян неправомірну грошову винагороду за відстрочку від мобілізації. Осіб, які відмовляються від сплати хабаря, або не мають необхідної суми коштів, окупанти відправляють до польових таборів для проходження прискореного курсу загальновійськової підготовки. Після цього вказані особи потрапляють до населених пунктів, що межують з лінією бойового зіткнення.
- Низка квітневих безпілотних і ракетних ударів російської армії по Україні, ймовірно, є частиною нової повітряної кампанії, спрямованої на зрив контрнаступу ЗСУ.