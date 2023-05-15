Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
За даними аналітиків, з 19 квітня 2023-го противник завдав щонайменше 10 ударів по Україні, особливо по тилових зонах, використовуючи “високоточну” зброю.
Російські армійці надають перевагу іранським безпілотним літальним апаратам з метою заощадження ракет і виснаження української ППО, яка тепер здатна успішно відбивати ракетні атаки РФ.
Як повідомляють в Інституті вивчення війни, нова повітряна кампанія, першочергово, націлена на Київ і місця розташування військово-промислових об’єктів, а також логістичні маршрути.
Проте, в ISW підкреслили, що доки завдані удари російських військових по Україні не сильно впливають на можливості ЗСУ.
Зазначимо, що вночі 13 травня російські окупаційні війська вчергове здійснили атаку на Україну дронами-камікадзе. Вибухи було чутно у декількох областях.
- Станом на 13 травня Збройні сили України продовжують контратаку в районі міста Бахмут Донецької області на тлі заяв про подальші здобутки на південний захід від міста.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що станом на 12 травня ЗСУ завдяки локальним контратакам здобули успіхи на північний захід від Бахмута.
- Аналітики Інституту вивчення війни, оцінивши ситуацію у Бахмуті за останні дні, дійшли висновку, що, найімовірніше, загроза оточення військ ЗСУ у місті зникла.