Низка квітневих безпілотних і ракетних ударів російської армії по Україні, ймовірно, є частиною нової повітряної кампанії, спрямованої на зрив контрнаступу ЗСУ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

За даними аналітиків, з 19 квітня 2023-го противник завдав щонайменше 10 ударів по Україні, особливо по тилових зонах, використовуючи “високоточну” зброю.

Російські армійці надають перевагу іранським безпілотним літальним апаратам з метою заощадження ракет і виснаження української ППО, яка тепер здатна успішно відбивати ракетні атаки РФ.

Як повідомляють в Інституті вивчення війни, нова повітряна кампанія, першочергово, націлена на Київ і місця розташування військово-промислових об’єктів, а також логістичні маршрути.

Проте, в ISW підкреслили, що доки завдані удари російських військових по Україні не сильно впливають на можливості ЗСУ.

Зазначимо, що вночі 13 травня російські окупаційні війська вчергове здійснили атаку на Україну дронами-камікадзе. Вибухи було чутно у декількох областях.