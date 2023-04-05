Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.
За його словами, під ворожим вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Ветеринарне, Стрілеча, Піщане, Огірцеве та інші населені пункти.
Також Синєгубов зауважив, що з мінометів та артилерії ворог обстрілював населені пункти Золочівської громади Богодухівського району. В с. Одноробівка пошкоджені житлові будинки, гараж та приватний автомобіль.
Крім того, очільник Хакрівської ОДА додав, що внаслідок обстрілу с. Подоли Куп’янського району пошкоджено житловий будинок. Обійшлося без постраждалих.
“Триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили майже 9 га території та знешкодили 263 вибухонебезпечних предмети”, – запевнив Синєгубов.
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