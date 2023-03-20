Протягом доби російські військові здійснили більше 10 ударів з мінометів по с .Олександрівка та с. Тимофіївка Богодухівського району Харківської області. Там пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків.

Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

За його словами, ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Минулої доби під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп’янськ, Дворічна, Стариця, Берестове та інші міста і села Харківщини.

Як повідомляється, об 11:00 під ударом було місто Куп’янськ. Ввечері, після 20:00, ворог бив по місту Вовчанськ. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, Синєгубов запевнив, що триває гуманітарне розмінування області. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби обстежено більше 2 га територій, де вилучено та знешкоджено 10 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Додамо, що Російська Федерація продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби наші відбили 69 атак противника на зазначених напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

Зазначимо, що протягом доби російські окупанти завдали 6 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснил 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Запорізької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.