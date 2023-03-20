В Україні триває 390-а доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїнами Збройних сил України було ліквідовано понад 165 тисяч російських армійців, з яких 700 - протягом останньої доби.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни — з 24 лютого 2022 року по 20 березня 2023 року — війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 165610 (+700)

танків ‒ 3537 (+5) од

бойових броньованих машин ‒ 6869 (+16) од

артилерійських систем – 2577 (+9) од

РСЗВ – 507 (+0) од

засоби ППО ‒ 270 (+2) од

літаків – 305 (+0) од

гелікоптерів – 290 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2160 (+1)

крилаті ракети ‒ 907 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 5416 (+8) од

спеціальна техніка ‒ 265 (+3)

Також протягом минулої доби Авіація Сил оборони України завдала удару по трьох зенітних ракетних комплексах “Бук-М1-2”, 7 ударів – по районах зосередження особового складу окупантів та знищила склад боєприпасів ворога. У той же час, наші захисники знищили російський БПЛА типу “Зала”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили російський зенітний ракетний комплекс “Тор”, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 3 засоби радіоелектронної боротьби окупантів.