Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни — з 24 лютого 2022 року по 20 березня 2023 року — війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 165610 (+700)
- танків ‒ 3537 (+5) од
- бойових броньованих машин ‒ 6869 (+16) од
- артилерійських систем – 2577 (+9) од
- РСЗВ – 507 (+0) од
- засоби ППО ‒ 270 (+2) од
- літаків – 305 (+0) од
- гелікоптерів – 290 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2160 (+1)
- крилаті ракети ‒ 907 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5416 (+8) од
- спеціальна техніка ‒ 265 (+3)
Також протягом минулої доби Авіація Сил оборони України завдала удару по трьох зенітних ракетних комплексах “Бук-М1-2”, 7 ударів – по районах зосередження особового складу окупантів та знищила склад боєприпасів ворога. У той же час, наші захисники знищили російський БПЛА типу “Зала”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили російський зенітний ракетний комплекс “Тор”, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 3 засоби радіоелектронної боротьби окупантів.
- Заяви українських військових стосовно темпів та перспективи російських наступальних дій, ймовірно, свідчать про те, що весняний наступ армії РФ наближається до кульмінації.
- В Україні триває 389-а доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїнами Збройних сил України було ліквідовано понад 164 тисячі російських армійців, з яких 710 – протягом останньої доби.