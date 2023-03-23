Протягом 22 березня у Харківській області російські війська обстрілювали прикордонні населені пункти. Так, у селі Чернещина окупанти пошкодили храм, а у Вільчі й Вільхуватці — шість приватних будинків. Минулося без постраждалих.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Ізюмського та Харківського районів області.

Зокрема, у селі Чернещина Ізюмського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлю храму та зайнялася трава на відкритій території.

У селах Вільча та Вовчанські хутори Чугуївського району обстрілами пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки. Крім того, у селі Вільхуватка Куп’янського району внаслідок мінометних обстрілів зруйновано приватний будинок, а також ще два пошкоджено.

Як наголосив Синєгубов, протягом минулої доби внаслідок обстрілів постраждалих немає.

Також в області тривають заходи з розмінування. 22 березня піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили понад 5,5 га території та знешкодили ще 193 вибухонебезпечні предмети.

Голова ОВА зауважив, що на лінії зіткнення ворог “продовжує випробовувати на міцність нашу оборону, але отримує рішучу відсіч та несе втрати”.