Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Крім того, ще 4 людини в області дістали поранення. Люди постраждали у Святогірську, Костянтинівці, Іванівському та Бахмуті.

З початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 426 та постраждали 3 253 мирних жителів.

Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Водночас ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив наступальні дії в районах населених пунктів Новокалинове, Степове, Бердичі, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Побєда. Втім, успіху не мав.