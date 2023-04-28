До кінця квітня Херсон отримає 32 автобуси від Мадриду як гуманітарну допомогу в межах Механізму цивільного захисту Європейського Союзу.

Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Автобуси, які отримає Херсон, використовувалися на маршрутах громадського транспорту іспанської столиці. Після технічного огляду та стабілізації безпекової ситуації вони стануть на маршрути.

За словами міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, до України вже прибули 25 автобусів, і вони стали на баланс міста. Ще 7 автобусів від Іспанії Україна очікує найближчими днями.

За інформацією Херсонської міської військової адміністрації, російськими окупантами було викрадено 37 одиниць комунального транспорту, ще 21 пошкоджено під час обстрілів.

“Російські окупанти, тікаючи з міста, фактично повністю розграбували комунальне майно. Стабільне транспортне сполучення та мобільність населення – серед наших пріоритетів. Дякую партнерам за підтримку українського народу”, – зазначив Олександра Кубракова.

Довідково. Механізм цивільного захисту Європейського Союзу – система солідарності, яка скеровує екстрену допомогу країнам, що опинилися в кризовій ситуації. Україна стала державою-учасницею Механізму цивільного захисту ЄС 20 квітня 2023 року. Доставлення автобусів до України забезпечило Державне агентство стратегічних резервів Республіки Польщі Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS).