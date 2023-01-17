Протягом 16 січня у Херсонській області загинула одна людина внаслідок російських обстрілів. Окупанти завдали 102 удари по регіону.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

Зазначається, що окупанти 102 рази атакували область. За даними місцевої влади, ворог здійснював атаки з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА.

Водночас Херсон росіяни обстріляли 36 разів — під вогнем окупантів опинилися житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в будівлю інтернату, лікарню та житлові будинки.

Як зазначив Янушевич, минулої доби через російські обстріли 1 людина загинула, 2 жителі Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.