Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.
Зазначається, що окупанти 102 рази атакували область. За даними місцевої влади, ворог здійснював атаки з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА.
Водночас Херсон росіяни обстріляли 36 разів — під вогнем окупантів опинилися житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в будівлю інтернату, лікарню та житлові будинки.
Як зазначив Янушевич, минулої доби через російські обстріли 1 людина загинула, 2 жителі Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.
- У ніч на 17 січня російські військові атакували три громади Нікопольського району Дніпропетровської області. За даними місцевої влади, минулося без постраждалих.
- Увечері 16 січня війська РФ з артилерії завдали ударів по Очаківській громаді у Миколаївській області. Загинула одна людина.
- Протягом понеділка, 16 січня, російські окупаційні війська 130 разів відкривали вогонь по населених пунктах у запорізькій області.