Протягом минулої доби військові РФ 60 разів обстріляли територію Херсонської області. Росіяни завдавали удару з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

За його словами, під ворожим вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона. Ворог атакував суднобудівний завод, приватні та багатоквартирні будинки.

Крім того, через російські обстріли минулої доби одна людина загинула. Водночас шестеро мешканців Херсонської області отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Раніше в Генштабі зазначали, що на Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії, зокрема, зазнали населений пункт Червоногригорівка Дніпропетровської області та місто Херсон.