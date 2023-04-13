12 квітня росіяни випустили по Херсонській області 185 снарядів. Так, внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще двоє – отримали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

За його словами, протягом минулої доби противник здійснив — 46 обстрілів, випустивши 185 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Водночас місто Херсон ворог обстріляв 5 разів.

Загалом російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та завдали удару по території заводу в Херсоні.

Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, двоє — дістали поранення.