Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
За його словами, протягом минулої доби противник здійснив — 46 обстрілів, випустивши 185 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.
Водночас місто Херсон ворог обстріляв 5 разів.
Загалом російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та завдали удару по території заводу в Херсоні.
Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, двоє — дістали поранення.
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