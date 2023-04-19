Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
За його словами, саме місто Херсон військові РФ обстріляли 12 разів.
Також Прокудін зауважив, що окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, влучили у територію ринку та будівлю закладу освіти в Херсоні.
Загалом через російські обстріли минулої доби одна людина загинула, десять — отримали поранення.
Водночас, як додав голова ОВА, з деокупованої території області евакуйовано 52 особи.
- 18 квітня сили протиповітряної оборони ліквідували 5 ворожих дронів-камікадзе типу Shahed іранського походження у небі над Запорізькою областю.
- У ніч на 19 квітня російські окупанти атакували Україну дронами камікадзе. Зокрема 12 БПЛА було випущено на Одеську область. Є влучання.
- На тимчасово захопленій території Херсонській області російські окупанти продовжують мінувати місцевість. Зокрема мінувань зазнають і акваторії річок Конка та Дніпро. Є випадки підривів місцевих жителів на ворожих мінах при спробі вийти на воду.