Протягом минулої доби росіяни здійснили — 79 обстрілів по території Херсонщини, випустивши 350 снарядів з важкої артилерії та БПЛА.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

За його словами, саме місто Херсон військові РФ обстріляли 12 разів.

Також Прокудін зауважив, що окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, влучили у територію ринку та будівлю закладу освіти в Херсоні.

Загалом через російські обстріли минулої доби одна людина загинула, десять — отримали поранення.

Водночас, як додав голова ОВА, з деокупованої території області евакуйовано 52 особи.