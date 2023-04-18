18 квітня сили протиповітряної оборони ліквідували 5 ворожих дронів-камікадзе типу Shahed іранського походження у небі над Запорізькою областю.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, а також голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.

За словами Єрмака, у Запорізькій області було збито 5 “Шахедів”.

Згодом, після повідомлення Єрмака, Малашко сповістив своєму Telegram-каналі про ефективну роботу ППО. Втім, у його дописі не зазначалася кількість збитих дронів.

“Свою майстерність сили ППО показали над запорізькою землею: ворожі “бляшанки” сьогодні успішно приземлені. Дякуємо нашим військовим, які захистили мирні оселі”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері 18 квітня у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу.