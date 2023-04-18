Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, а також голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.
За словами Єрмака, у Запорізькій області було збито 5 “Шахедів”.
Згодом, після повідомлення Єрмака, Малашко сповістив своєму Telegram-каналі про ефективну роботу ППО. Втім, у його дописі не зазначалася кількість збитих дронів.
“Свою майстерність сили ППО показали над запорізькою землею: ворожі “бляшанки” сьогодні успішно приземлені. Дякуємо нашим військовим, які захистили мирні оселі”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що ввечері 18 квітня у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу.
- В Україні триває 419-та доба широкомасштабного російського вторгнення. Протягом цього часу українські захисники ліквідували вже понад 183 тисяч російських армійців, з них 470 – лише за минулу добу.
- Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів Харківської області, внаслідок чого було пошкоджено приватні житлові будинки та господарчу споруду.
- Сьогодні, 18 квітня російські війська атакували території Нікопольського району Дніпропетровської області. Там вони пошкодили приватне підприємство та житлові будинки.