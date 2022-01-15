Про це повідомляє ВВС.
У його зверненні йдеться, що Nirvana, фотограф Курт Уедл і низка звукозаписних компаній “у комерційних цілях навмисно продавали дитячу порнографію із його зображенням та використали зображення для просування альбому Nevermind, гурту Nirvana, при цьому заробивши як мінімум десятки мільйонів доларів”.
Він каже, що фотографія, де він зображений оголеним у басейні, викликала в нього “постійний емоційний стрес”.
Юристи Nirvana поки що не відповіли.
Про перший позов з боку Спенсера Елдена стало відомо в серпні 2021 року. Чоловік вимагав не менше ніж 150 тисяч доларів від кожного з них.
Юристи Nirvana тоді все оскаржили і заявили, що фотографія була зроблена до того, як закон США дозволив жертвам подавати до суду відповідно до федерального закону про торгівлю дітьми з метою сексуальної експлуатації.
- У серпні Спенсер Елден, якого в дитинстві сфотографували для обкладинки альбому Nirvana “Nevermind”, подав на гурт до суду зі звинуваченням у сексуальній експлуатації. Тоді адвокат Роберт Льюїс стверджував, що включення доларової банкноти (яка була накладена після того, як була зроблена фотографія) змушує неповнолітнього здаватися “секс-працівником”.
- Раніше американський рок-гурт Nirvana подав до суду на модельєра Марка Джейкобса (Marc Jacobs) за крадіжку культового логотипа зі смайликом.
- Британський таблоїд The Mail on Sunday виплатить герцогині Сассекській Меган Маркл відшкодування у розмірі одного фунта за публікацію її особистого листа батькові, який вона надіслала в 2018 році.