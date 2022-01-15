Хлопчик з обкладинки альбому Nevermind гурту Nirvana Спенсер Елден, якому зараз 30 років, знову подав позов проти музикантів. У його зверненні йдеться, що вони з комерційною метою багато років продавали дитячу порнографію з його зображенням, чим шкодили його ментальному здоров'ю.

Про це повідомляє ВВС.

У його зверненні йдеться, що Nirvana, фотограф Курт Уедл і низка звукозаписних компаній “у комерційних цілях навмисно продавали дитячу порнографію із його зображенням та використали зображення для просування альбому Nevermind, гурту Nirvana, при цьому заробивши як мінімум десятки мільйонів доларів”.

Він каже, що фотографія, де він зображений оголеним у басейні, викликала в нього “постійний емоційний стрес”.

Юристи Nirvana поки що не відповіли.

Про перший позов з боку Спенсера Елдена стало відомо в серпні 2021 року. Чоловік вимагав не менше ніж 150 тисяч доларів від кожного з них.

Юристи Nirvana тоді все оскаржили і заявили, що фотографія була зроблена до того, як закон США дозволив жертвам подавати до суду відповідно до федерального закону про торгівлю дітьми з метою сексуальної експлуатації.