Про це повідомили в Укргідрометцентр.
У західних областях очікується сніг з дощем. Вдень температура повітря коливатиметься від 0 до +5, вночі стовпчик термометра покаже від -2 до +2. Прогнозують хмарну погоду.
У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода без опадів. Стовпчики термометрів вдень і вночі покажуть від 0 до +3 градусів тепла.
На Сході України вдень прогнозують від +1 до +5 градусів. Вночі буде 0…+3. Прогнозують хмарну погоду та дощі.
На Півдні буде найтепліше, однак теж йтимуть дощі. Денна температура становитиме +3…+5 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на такому ж рівні.
У Києві буде похмуро, без опадів. Температура повітря коливатиметься від -1 до +1 градуса.
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