В Україні сьогодні буде хмарно. Очікується мокрий сніг та дощ. Найтепліше буде на Півдні, де стовпчики термометрів піднімуться до +7.

Про це повідомили в Укргідрометцентр.

У західних областях очікується сніг з дощем. Вдень температура повітря коливатиметься від 0 до +5, вночі стовпчик термометра покаже від -2 до +2. Прогнозують хмарну погоду.

У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода без опадів. Стовпчики термометрів вдень і вночі покажуть від 0 до +3 градусів тепла.

На Сході України вдень прогнозують від +1 до +5 градусів. Вночі буде 0…+3. Прогнозують хмарну погоду та дощі.

На Півдні буде найтепліше, однак теж йтимуть дощі. Денна температура становитиме +3…+5 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на такому ж рівні.

У Києві буде похмуро, без опадів. Температура повітря коливатиметься від -1 до +1 градуса.