Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram.
За його словами, таке рішення ухвалили на сесії Ірпінської міської ради: “Художник Бенксі залишив на одному зі зруйнованих росіянами будинків в Ірпені своє графіті, таким чином привернувши увагу світової спільноти до масштабів руйнувань Ірпеня та увічнивши своєю творчістю історію боротьби Ірпеня й ідею його відродження”, – додав Маркушин.
Крім того, таке ж звання присвоїли керівнику регіональної філії Південно-Західної залізниці Андрію Букіну: “Букін особисто координував допомогу з евакуації залізницею мешканців Ірпеня, створення комфортного і затишного “Залізного містечка” для тимчасового проживання ірпінців, які втратили житло, швидке відновлення залізничного мосту через річку Ірпінь, перевезення гуманітарної допомоги та матеріалів для відновлення нашого міста”, – зазначив Маркушин.
ДОВІДКА. Бенксі — скандально відомий британський андеграундний художник графіті, особа якого залишається невідомою. Серед найпоширеніших припущень, що ним є швейцарський художник Метр де Кассон або його справжнє ім’я — Роберт або Робін Бенкс.
Завдяки таланту чоловіка та гострій соціальній тематиці його малюнків, Бенксі здобув популярність спершу в Англії, а потім і у всьому світі. Він досі зберігає анонімність та продовжує ховатися від поліції.
Бенксі також належать роботи:
- Діти на гойдалці з протитанкового їжака, на Майдані Незалежності в Києві.
- Гімнастка, яка стоїть на руках, у Бородянці.
- Хлопчина, що кидає на землю чоловіка у кімоно, схожого на Путіна, в Ірпені.
- Жінка в халаті – у протигазі та з вогнегасником.
- Бородатий чоловік, що приймає ванну.
- Броньована вантажівка з боєголовкою у вигляді пеніса.
Раніше подейкували, що йому належить, зокрема, зображення гімнастки, яка виступає зі стрічкою, на зруйнованій будівлі в Ірпені.
Нові роботи — перші публічні стінописи Бенксі за більш ніж рік, хоча це не перший випадок, коли його творчість асоціюється з Україною.
- Відомий британський вуличний художник Бенксі на знак підтримки опублікував відео з України. Раніше він підтвердив ЗМІ, що створив ще сім стінописів в Україні, присвячених російсько-українській повномасштабній війні.
- У Гостомелі зловмисники спробували вкрасти одне із семи графіті відомого британського художника Бенксі. Йдеться про роботу на стіні згорілого будинку, де зображена жінка у протигазі, з бігуді та вогнегасником в руках.
- Раніше у Києві невідомі зіпсували графіті вуличного художника Бенксі. До малюнку “додали” козака з серії популярних мультфільмів і презерватив.