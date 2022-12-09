Відомий британський художник Бенксі став почесним громадянином Ірпеня. Раніше він намалював у місті кілька графіті під час свого візиту в Україну.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram.

За його словами, таке рішення ухвалили на сесії Ірпінської міської ради: “Художник Бенксі залишив на одному зі зруйнованих росіянами будинків в Ірпені своє графіті, таким чином привернувши увагу світової спільноти до масштабів руйнувань Ірпеня та увічнивши своєю творчістю історію боротьби Ірпеня й ідею його відродження”, – додав Маркушин.

Крім того, таке ж звання присвоїли керівнику регіональної філії Південно-Західної залізниці Андрію Букіну: “Букін особисто координував допомогу з евакуації залізницею мешканців Ірпеня, створення комфортного і затишного “Залізного містечка” для тимчасового проживання ірпінців, які втратили житло, швидке відновлення залізничного мосту через річку Ірпінь, перевезення гуманітарної допомоги та матеріалів для відновлення нашого міста”, – зазначив Маркушин.

ДОВІДКА. Бенксі — скандально відомий британський андеграундний художник графіті, особа якого залишається невідомою. Серед найпоширеніших припущень, що ним є швейцарський художник Метр де Кассон або його справжнє ім’я — Роберт або Робін Бенкс.

Завдяки таланту чоловіка та гострій соціальній тематиці його малюнків, Бенксі здобув популярність спершу в Англії, а потім і у всьому світі. Він досі зберігає анонімність та продовжує ховатися від поліції.

Бенксі також належать роботи:

Діти на гойдалці з протитанкового їжака, на Майдані Незалежності в Києві.

Гімнастка, яка стоїть на руках, у Бородянці.

Хлопчина, що кидає на землю чоловіка у кімоно, схожого на Путіна, в Ірпені.

Жінка в халаті – у протигазі та з вогнегасником.

Бородатий чоловік, що приймає ванну.

Броньована вантажівка з боєголовкою у вигляді пеніса.

Раніше подейкували, що йому належить, зокрема, зображення гімнастки, яка виступає зі стрічкою, на зруйнованій будівлі в Ірпені.

Нові роботи — перші публічні стінописи Бенксі за більш ніж рік, хоча це не перший випадок, коли його творчість асоціюється з Україною.